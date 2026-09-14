SCJN ORDENÓ MONITOREO PERMANENTE DE 54 PLAGUICIDAS EN AGUA DE HOPELCHÉN, REVELAN

La sentencia histórica de amparo obtenida por las comunidades mayas de Los Chenes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no sólo protege a las comunidades de Hopelchén de la contaminación por glifosato, sino ordena el monitoreo permanente de 54 sustancias altamente peligrosas presentes en el agua de la región y la creación de un sistema de información ambiental continua, informó Itzel Arteaga, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Arteaga detalló que el fallo, emitido por unanimidad, establece medidas concretas para garantizar el derecho de las comunidades mayas a un medio ambiente sano y al agua limpia, y aseveró que “la sentencia tiene mucho potencial para proteger a las comunidades en Hopelchén”.

Entre las disposiciones, la abogada destacó que la SCJN ordenó la creación de un sistema de información ambiental que monitoree los cuerpos de agua de manera permanente, no sólo con muestreos aislados; la realización de estudios para evaluar la calidad del agua y la presencia de plaguicidas, para generar información pública accesible; un informe detallado sobre las sustancias contaminantes presentes en la región, y la instalación de una comisión permanente de medio ambiente que de seguimiento al tema de plaguicidas en Hopelchén.

Arteaga subrayó que aunque inicialmente la sentencia sólo consideraba al glifosato como foco de atención, el Cemda y las comunidades insistieron en ampliar su alcance. “Se insistió bastante en que los efectos no sólo se quedaran en el glifosato, sino en 54 sustancias más que también son plaguicidas altamente peligrosas y que se encuentran presentes en el agua de Hopelchén”, explicó.

La sentencia ahora contempla disposiciones para la generación de información y el seguimiento de políticas públicas respecto de todos los plaguicidas detectados en la región.

“El objetivo se cumple desde el punto de vista de que se va a generar información ambiental de forma continua en cuanto a la calidad del agua y la presencia de plaguicidas, para garantizar a las comunidades un acceso efectivo a agua de calidad”, resaltó Arteaga.