lunes, septiembre 14, 2026
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EMPRESA QUE CONSTRUYE CASAS DEL BIENESTAR Y REPARA TRAMOS CARRETEROS ¡PAVIMENTA ACCESO A LA CASA DE PLAYA DE LAYDA!

***OBRA PÚBLICA A CAMBIO DE BENEFICIO PRIVADO

En un videorreporte difundido en su programa La Barra Noticias, el periodista Carlos Martínez Caamal denunció que la empresa a cargo de la construcción de las viviendas del Bienestar en El Tamarindo, y de distintos tramos carreteros, también pavimenta el acceso a la casa de la playa de San Lorenzo de la gobernadora Layda Sansores, y cuestionó: “¿A qué se está prestando esta constructora? ¿ Y qué negocios turbios hay allá?”.

Se trata de la Inmobiliaria Industrial “Jocar” S. A., de C. V., que también está a cargo de las obras de mantenimiento de la carretera antigua a Seybaplaya, desde donde termina el periférico en Lerma, por 20 millones de pesos, y pasa precisamente por la entrada de la propiedad de la mandataria estatal.

Tal vez pensaron que nadie se iba a dar cuenta de este hecho de corrupción, pero el Gobierno de Layda Sansores es tan cínico, burdo y descarado que raya en el exceso, subrayó Carlos Martínez, y mostró imágenes de máquina que tira slurry o petrolizadora y trabajadores de la referida empresa, en lo que fue o queda del muelle privado de la familia Sansores, para dejarlo impecable.

El periodista también expuso que Jocar que tiene varios contratos con la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi), y trabajos en la capital del Estado, Ciudad del Carmen y Escárcega, entre otros puntos, en lo que va del sexenio laydista.

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