lunes, septiembre 14, 2026
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BEBÉ DE 2 AÑOS SUFRE QUEMADURAS AL CAERLE AGUA HIRVIENDO

Escárcega.— En un domicilio ubicado en el ejido La Victoria, perteneciente al Municipio de Escárcega, un bebé de 2 años de edad sufrió quemaduras en diversas partes del cuerpo luego de que, aparentemente, le cayera agua hirviendo.

El hecho fue reportado el domingo por la tarde, tras lo cual paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) se trasladaron a la comunidad para brindar atención al menor, y dejaron pendiente un hecho de tránsito en la colonia Fertimex.

Al consignar la información, no había sido informado sobre la gravedad de las quemaduras, y tampoco si el menor será trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

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