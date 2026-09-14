FUGA DE PEMEX AFECTARÁ DISPONIBILIDAD DE ESPECIES; LOS RIBEREÑOS PAGAMOS SUS DAÑOS Y ANOMALÍAS: VICENCIO LUNA

Ciudad del Carmen.- Pescadores ribereños advirtieron que la reciente fuga de hidrocarburo en la Sonda de Campeche afectará la disponibilidad de especies, justo semanas antes de la apertura de la temporada de captura, “pues sabemos que el daño es irreversible y nos perjudica gravemente, al igual que a los compañeros de la costa tabasqueña”.

Vicencio Luna Pérez, presidente de la Federación de Pescadores Ribereños de Ciudad del Carmen y de la cooperativa Villa del Mar, señaló que el sector no está conforme con la información que proporcionó Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la magnitud y posibles consecuencias del derrame, pues seguro afirmará que lo controlaron a tiempo y no hubo daños.

Consideró que la contaminación puede provocar que peces y otras especies se alejen de las zonas afectadas, generando repercusiones inmediatas a quienes dependen de la actividad pesquera.

Luna Pérez también cuestionó las condiciones de los ductos petroleros, y pidió que se determinen de manera independiente los daños ambientales y económicos ocasionados al sector pesquero, ya que los estudios sobre contaminación salen a favor de Pemex al afirmar que son chapopoteras, pero hoy fue un tubo y la misma empresa lo admitió.