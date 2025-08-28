LAYDA YA ANDA PRESUMIENDO QUE TIENE CONTROL DEL PODER JUDICIAL

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, compartió una fotografía en la que aparece reunida con los magistrados y jueces de distrito electos en la elección judicial, donde los felicitó y les deseó mucho éxito en sus funciones. En la imagen también se encuentra su jurídico, Juan Pedro Alcudia, quien perdió en dichas elecciones.

Sansores aseguró que los nuevos funcionarios “cuentan con todo nuestro respaldo para cumplir con esta trascendente encomienda en beneficio del pueblo de México en el estado” y destacó que a partir del 1º de septiembre inicia una nueva etapa en materia de justicia, tan anhelada por la ciudadanía.