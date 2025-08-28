jueves, agosto 28, 2025
Lo último:
Locales

LAYDA YA ANDA PRESUMIENDO QUE TIENE CONTROL DEL PODER JUDICIAL

user editor

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, compartió una fotografía en la que aparece reunida con los magistrados y jueces de distrito electos en la elección judicial, donde los felicitó y les deseó mucho éxito en sus funciones. En la imagen también se encuentra su jurídico, Juan Pedro Alcudia, quien perdió en dichas elecciones.

Sansores aseguró que los nuevos funcionarios “cuentan con todo nuestro respaldo para cumplir con esta trascendente encomienda en beneficio del pueblo de México en el estado” y destacó que a partir del 1º de septiembre inicia una nueva etapa en materia de justicia, tan anhelada por la ciudadanía.

También te puede gustar

Motociclista mu3re al estrellarse contra camioneta en Lerma

TRAS 5 AÑOS DESAPARECE EL PROGRAMA “APADRINA UN NIÑO CON TDAH”

user editor

Pobladores piden elevar a Villa la junta municipal de Pich

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *