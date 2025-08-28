jueves, agosto 28, 2025
ASPIRANTE A RECTORÍA DE LA BUAP SE DESMAYA TRAS SER DESCALIFICADO

Rodolfo Zepeda Memije, aspirante a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se desmayó al ser informado de que su candidatura fue declarada improcedente por no cumplir con los requisitos, tras detectarse presuntas falsificaciones en documentos que acreditaban su antigüedad y nombramientos académicos. El incidente ocurrió en el Edificio Carolino, donde fue atendido de inmediato por personal de emergencia universitaria, mientras la BUAP anunció la apertura de una investigación interna y la posibilidad de presentar una denuncia penal.

