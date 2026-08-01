LAYDA Y LA POLICÍA DIERON UN GOLPE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: COLECTIVO; CUESTIONA ARGUMENTOS DE JUEZA EN EL CASO YAHARI

El representante del colectivo Campeche por las 40 Horas, Eloy Romero Acuña, criticó al Gobierno del Estado al afirmar: “Lo que realizó Layda Sansores y la Policía, fue un duro golpe para la libertad de expresión y la organización ciudadana”, en referencia a las acciones emprendidas durante las movilizaciones de apoyo a Yahari.

Expresó que la situación jurídica de Yahari continúa generando preocupación, al revelar que la mujer ha sido sometida a 50 intervenciones médicas durante su permanencia en prisión, todas documentadas por el Centro de Reinserción Social y por el Hospital de Especialidades.

El activista también cuestionó los argumentos expuestos por la jueza durante la audiencia, al señalar que, de acuerdo con las declaraciones de la madre de Yahari, la juzgadora sostuvo que el embarazo de la joven estaba debidamente atendido, pese a las 50 intervenciones médicas y a que, presuntamente, enfrentó 2 amenazas de aborto.

Romero Acuña calificó como preocupante que, según lo expresado por la familia, la jueza comparara la situación de Yahari con la de mujeres que viven en zonas de guerra, donde sin atención médica logran dar a luz. “¿Cómo es posible que podamos comparar las instalaciones de nuestros penales con las de zonas de guerra y no pase nada?”, cuestionó.

Indicó que por el momento no se ha definido la realización de nuevas manifestaciones, pues los integrantes del movimiento se mantenían a la expectativa sobre una resolución favorable, y hay quienes temen salir a las calles y sean víctimas de represalias.

Romero Acuña reconoció que el colectivo había perdido la esperanza de que el caso fuera atendido con perspectiva de género en la impartición de justicia, al recordar que la jueza de Control, Jaqueline Cerveda Sánchez, se encontraba de vacaciones cuando debía desarrollarse una de las audiencias relacionadas con el proceso.