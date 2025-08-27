LAYDA SANSORES AFIRMA QUE SUBESTACIÓN DE ATASTA ESTÁ CONSIDERADA ENTRE LAS PRIMERAS OBRAS (EN LISTA DE ESPERA)

Durante su programa Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, señaló que se comunicó con la secretaria de Energía, Luz Elena, quien le ha asegurado que la subestación de Atasta se encuentra entre las primeras en agenda.

Sansores agregó que además de este proyecto, su gobierno busca impulsar la construcción de otras dos subestaciones adicionales, necesarias para atender las necesidades de producción de arroz en la entidad.