LAYDA SANSORES PRESUME “AUSTERIDAD” CON CINTURÓN DE MÁS DE 40 MIL PESOS

Durante la transmisión de este “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, apareció luciendo un cinturón de la marca Christian Dior con un valor de 40 mil 616 pesos (en oferta), retando así la austeridad que pide Sheinbaum. El accesorio de lujo, parte de las colecciones exclusivas de la firma francesa, destacó por su hebilla metálica y acabado en piel.

El costo de la prenda sobresale frente al discurso de austeridad republicana que Sansores dice respaldar como representante de la Cuarta Transformación, ya que supera en varias veces el salario mensual promedio en Campeche y se contrapone a la imagen de sencillez que impulsa su partido.