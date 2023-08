65 casos de dengue confirmados en el estado

Desde enero, hasta el 30 de julio de 2023

Continúa a la alza los casos positivos de dengue, según la Dirección General de Epidemiología (DGE), a nivel nacional se han confirmado siete mil 295, de los cuales 65 se diagnosticaron en el Estado de Campeche, que corresponde de enero a la semana número 30 del 2023.

De los cuales 41 no son graves, 24 presentaron signos de alarma, y cero de gravedad. Por ahora no se ha confirmado algún fallecimiento por dicha enfermedad.

La prevalencia ha sido mayor en los Municipios de Carmen con 25 casos no graves y siete con signos de alarma; en Campeche, 11 no graves y 10 con signos de alarma; Hecelchakán, cuatro con signos de alarma y Tenabo un caso no grave.

En Champotón, Calkiní, y Hopelchén se han detectado cuatro casos no graves y tres con signos de alarma.

Por su parte, la SSA local exhortó a la población a ayudar a prevenir la proliferación de moscos con la limpieza de sus patios, sin cacharros y acumuladores de agua, mediante la estrategia lava, tapa, voltea y tira.