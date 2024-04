Policías reprochan falta de acción de psicólogos y abandono de la ombudsman tras queja

Tras escuchar el reproche de mujeres policías en manifestación pacífica de que les enviaron psicólogos pero no recibieron tratamiento alguno, ni regresaron a dar seguimiento a sus casos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Nicte-há Rodríguez Mejía, expuso que la psicóloga resolvió que algunas, no todas necesitaban atención y seguimiento en el programa de salud mental, y si no lo hubo, ahora lo van a asentar para que se atienda.

