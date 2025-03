LAYDA DICE PURAS PENDEJADAS Y MAMADAS POR DEFENDER A MARCELA

La defensa a ultranza que hizo en su pasado show del martes a favor de su funcionaria favorita, Marcela Muñoz, generó en contra de Layda Sansores y la guanajuatense una ola de insultos. Calificativos como “narcoancianas” y “viejas ridículas”, así como afirmaciones de que la mandataria dice puras pendejadas y mamadas, se repitieron entre los comentarios, además de que lo mejor que ambas pueden hacer por Campeche es irse.

Las reacciones estuvieron cargadas de insultos, entre ellos: “¿Por qué permiten que digan tantas pendejadas juntas?”, “Marcela con sus 10 escoltas y dos camionetas escoltando y atravesando sin decirle nada. Le hablas y ni caso te hace, la llamas y está fuera de línea porque anda de viaje jajaja. No digas mamadas, gobernadora jajajaja”, “Ya deben censurar el programa de la gobernadora, ya puras pendejadas dice”, “Tan bien hace su trabajo que casi diario escuchas que ya mataron a uno” y “Las narcoancianas nunca descansan porque están encima de ella, viejas ridículas…”.

Otros comentarios fueron: “El cártel del jaguar”, “Las ejecuciones no son graves, ah ok”, “Da vergüenza la señora al defender a la otra buena para nada. Sólo sirven para dos cosas: para nada… lo mejor que pueden hacer por Campeche es irse… Vergüenza de campechana y foránea” y “Tanto tiempo queriendo ser gobernadora y cuando al fin lo logras, la cajeteas bien gacho, Laydita jajaja”.

El repudio contra la guanajuatense fue contundente con comentarios como: “Che idiota aduladora, el fracaso de ese supuesto esfuerzo salta a la vista… Marcela no ha demostrado ni buen desempeño ni capacidad. No sé por qué esta mujer la defiende tanto. Que pida la opinión de la gente; es más, a ambas les quedaron grandes los cargos. Gobernar no es sentarse los martes al chacoteo y los chismes…” y “Ya está delirando, gobernadora… Demasiados elogios a un ser inútil que nunca está en su trabajo y da cero resultados… con sus policías que sólo se dedican a multas y retenes”.