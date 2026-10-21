LAS MENTIRAS DE SAMUEL GARCÍA | Por Lourdes Mendoza 

Seguro no me lo van a querer creer, pero Samuel García mintió en su último informe; o, digámoslo de otra manera, fiel a la costumbre del partido Morena y siendo de MC, partido comparsa de Morena, ya se acomodó en sus “otros datos”. Vámonos recio:

1. Presa León: fue iniciada por un gobierno anterior.



La falsa afirmación de Samuel: construcción de una nueva presa. Pero, para su mala suerte, está documentado que la presa Libertad ya estaba en construcción antes de que él asumiera la gubernatura. Para no dejar duda alguna, les dejo la cronología:



8 de diciembre de 2017: La Conagua y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón suscribieron el Plan Hídrico Nuevo León 2030, que contemplaba expresamente construir la presa Libertad.

13 de enero de 2020: Iniciaron trabajos asociados al proyecto, entre ellos, caminos de acceso.

3 de septiembre de 2020: Jaime Rodríguez encabezó el inicio de construcción de la cortina.

4 de octubre de 2021: Samuel García asumió el gobierno estatal, con el proyecto ya iniciado.

19 de mayo de 2022: Su administración reportó un avance físico de 35.71%, por lo que los trabajos continuaron bajo su gobierno.



2. Tres nuevas líneas del metro: el proyecto original fue modificado.

Afirmación: tres nuevas líneas del metro. La primera mentira es llamarle metro a un monorriel. El proyecto inicial publicado por el propio gobierno contemplaba las líneas 4, 5 y 6, con recorridos desde el centro de Monterrey hacia Santa Catarina, Mederos y Apodaca, respectivamente. Sin embargo, el 26 de febrero de 2025, el propio gobierno del estado –vamos, su gobierno– reconoció que la atención a la zona sur, originalmente prevista mediante la Línea 5, no se realizaría por presión de parte de los vecinos de esa zona; sin embargo, hizo uso de los “otros datos” para seguir declarando que hay tres nuevas líneas. Mentira, pues es un solo monorriel dividido en Línea 4 y Línea 6, y ahora línea aeropuerto. En otras palabras, nos quiere ver la cara.

3. Nuevo Parque Fundidora: ¿solamente cambiaron las letras?

El Parque Fundidora existe desde mucho antes de Samuel García. La Secretaría de Cultura federal documenta su apertura al público en 2001 y reconoce su origen en los terrenos de la antigua siderúrgica de Monterrey. ¡Así como lo están leyendo! De hecho, su gobierno anunció el 22 de agosto de 2023 la renovación de Fundidora, no su construcción. Peor aún, su página oficial sobre la nueva imagen del parque explica que se trata de una transformación de su identidad visual después de 22 años de existencia. Si bien han existido remodelaciones, el parque es el mismo.

4. Acueducto El Cuchillo II: obra compartida entre la Federación y el estado

La construcción del acueducto El Cuchillo II se anunció en agosto de 2022 y fue realizada mediante la colaboración entre el gobierno federal, el gobierno de Nuevo León y empresas participantes. El propio gobierno estatal informó en junio de 2023 que, del presupuesto inicial de 10,444 millones de pesos, 55% correspondía a recursos estatales y 45% a federales, a los que posteriormente se agregaron aportaciones de la Federación. El 16 de diciembre de 2023 fue inaugurada su segunda etapa, con una inversión total reportada de 12,244 millones de pesos. Conclusión sustentada: es una obra ejecutada durante la administración de Samuel García, pero su financiamiento, coordinación y realización fueron compartidos. No sería preciso presentarla como una realización exclusivamente estatal, ¿o sí?

5. Fuerza Civil nació en 2011, diez años antes de Samuel García

Hagamos memoria, pues el primer dato jurídico importante está en la Ley de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, expedida mediante el decreto 009 durante la administración del priista Rodrigo Medina. El 22 de noviembre de 2024, el propio Samuel García reconoció que, al asumir la gubernatura, Fuerza Civil contaba con alrededor de cuatro mil 500 policías. El 4 de septiembre de 2026, el gobierno estatal informó inversiones acumuladas superiores a 30 mil millones de pesos y describió sus acciones como una refundación institucional. Esto es consistente con modernizar o transformar una corporación preexistente, sin que implique haber fundado una policía distinta desde cero.

6.- El Parque Lineal: lo viste de cuerpo completo

Pues lo construyó por capricho, sin proyecto y sin las autorizaciones pertinentes de la Conagua, como cuatrotero que es –bueno, de MC, siendo comparsa aprendió las mañas– en la orilla del río Santa Catarina, el cual no aguantó ni la primera lluvia: se deslavó, y la semana pasada, a Mota Engil de Pepe Miguel, se le cayó una trabe. Todo mal.

Más información: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/2026/10/21/las-mentiras-de-samuel-garcia/