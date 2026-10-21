CONGRESO DE CAMPECHE APRUEBA LEY PARA IMPULSAR EL CINE Y ABRIR OPORTUNIDADES AL TALENTO LOCAL

Para fortalecer la industria cinematográfica y audiovisual, el Congreso del Estado aprobó la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, con el que se busca promover la producción de películas, documentales y otros proyectos, además de generar oportunidades culturales y económicas para los campechanos.

La iniciativa establece las bases para impulsar el talento local, facilitar las filmaciones y aprovechar los escenarios naturales, históricos y culturales de Campeche. Entre sus principales objetivos se encuentra fomentar la participación de artistas, estudiantes, productores, técnicos y empresas locales en proyectos audiovisuales, así como promover programas de capacitación, convocatorias y estímulos para el desarrollo de nuevas producciones, sujetos a la disponibilidad de recursos.

La legislación también contempla la creación de una Comisión de Filmaciones, encargada de facilitar la coordinación entre instituciones y productores, así como brindar orientación sobre trámites, permisos y locaciones para realizar grabaciones en el estado. Asimismo, busca ampliar los espacios de exhibición mediante festivales, muestras cinematográficas, cineclubes y actividades culturales en distintos municipios, además de promover la conservación del patrimonio audiovisual campechano.

Otro de los propósitos es vincular las producciones cinematográficas con sectores económicos como el hospedaje, transporte y otros servicios locales, a fin de que la actividad audiovisual pueda generar beneficios para las comunidades.