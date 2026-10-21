RÍO CANDELARIA ALCANZA NIVEL PREVENTIVO TRAS FUERTES LLUVIAS; PROTECCIÓN CIVIL MANTIENE VIGILANCIA

El río Candelaria alcanzó el nivel preventivo luego de las intensas lluvias registradas el pasado domingo en la región, lo que provocó un incremento gradual de su caudal y mantiene en alerta preventiva a las autoridades de Protección Civil Municipal. De acuerdo con el reporte oficial, el nivel del afluente pasó de 4.93 a 5.00 metros y posteriormente alcanzó los 5.05 metros durante la mañana del martes 21 de octubre.

El director de Protección Civil Municipal, Antonio López Guzmán, informó que se mantiene un monitoreo permanente del comportamiento del río, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier incremento que pudiera representar un riesgo para las comunidades cercanas.

Aunque el afluente ya se encuentra en escala preventiva, las autoridades señalaron que, hasta el momento del reporte, no representa un peligro para la población. Sin embargo, exhortaron a los habitantes a mantenerse atentos a los comunicados oficiales y evitar situaciones de riesgo.