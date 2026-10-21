MOTOCICLISTA CHOCA CONTRA AUTOMÓVIL DE TELMEX FRENTE A FARMACIA

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil de la empresa Telmex se registró la noche del martes frente a conocida farmacia, lo que movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la motocicleta presuntamente intentó realizar una vuelta en U sin percatarse de la circulación del vehículo de Telmex, lo que ocasionó que ambas unidades colisionaran. Elementos de la Policía Estatal que se encontraban en las inmediaciones intervinieron para atender el percance y brindar apoyo en el lugar.

Asimismo, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron para proporcionar atención a las personas involucradas.