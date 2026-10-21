miércoles, octubre 21, 2026
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APRUEBAN REFORMAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

Con 33 votos a favor, ninguna en contra y cero abstenciones, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia aprobó la para adicionar el capítulo III Bis, así como los artículos 10 Ter y 10 Quater a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado del Campeche, durante el noviazgo.

Fue promovida por la diputada Ana María López Hernández, de la representación legislativa del Partido Trabajo (PT), con las adhesiones de las diputadas Verónica Margarita Roca Méndez y Ena América García García (Morena) y la independiente Maricela Flores Moo.

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