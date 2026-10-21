POR FALTA DE RESPUESTA DE SEDATU, 49 CAMPESINOS DE DZOTZIL PODRÍAN QUEDARSE SIN APOYOS PARA PRODUCIR MAÍZ

Ante la falta de respuesta de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), productores de Dzotzil, municipio de Hecelchakán, acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar la intervención de las autoridades estatales, pues temen quedar excluidos del programa Bienestar para el Maíz por un documento que llevan más de un mes esperando.

Humberto Escamilla, representante de los campesinos, explicó que 49 productores necesitan un oficio que acredite la posesión de las tierras que trabajan, requisito indispensable para incorporarse al programa. Pese a que la solicitud fue presentada a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), hasta el momento no han recibido respuesta.

El problema es que el plazo para entregar la documentación vence el próximo 12 de noviembre, por lo que la falta de atención de Sedatu podría dejar sin este beneficio a familias que dependen de la actividad agrícola.

Escamilla señaló que los productores trabajan una superficie de aproximadamente 100 hectáreas y que llevan alrededor de 40 años dedicados a esas tierras. Por ello, consideró injusto que un trámite administrativo ponga en riesgo su acceso a recursos necesarios para continuar sembrando.

Denunció que han acudido en dos ocasiones a las oficinas locales de Sedatu, pero, según su testimonio, no han recibido atención directa. Aseguró que les indican que únicamente Sader puede solicitar información sobre el trámite, mientras que esta última dependencia tampoco ha conseguido una respuesta.

Advirtió que perder el apoyo representaría un fuerte golpe económico, ya que los campesinos necesitan recursos para preparar la tierra, adquirir semillas y cubrir otros gastos de producción. Ante esta situación, los productores buscaron reunirse con autoridades del Gobierno del Estado para solicitar que intervengan ante Sedatu y agilicen la entrega del oficio antes de que concluya el plazo.