SE DISTANCIA DELMA RABELO DE 50+1 POR DIFERENCIAS CON EL TRIBUNAL ELECTORAL

-“Respeto el trabajo de las organizaciones feministas, pero no puedo coincidir en este momento porque seguiré denunciando agresiones desde el poder”

La diputada priísta Delma Rabelo Cuevas marcó distancia de la colectiva 50+1, tras el convenio que sus integrantes firmaron con el Tribunal Electoral, organismo con el que mantiene diferencias por la resolución de su caso por violencia política en razón de género.

La legisladora sostuvo que aunque respeta el trabajo de las organizaciones feministas, no puede coincidir en este momento con las acciones de la agrupación, pues continuará denunciando las agresiones que, afirma, ha sufrido desde el poder en Campeche.

Rabelo Cuevas recordó que los medios de comunicación fueron testigos de los hechos relacionados con el entonces consejero jurídico, y cuestionó las actuaciones del Tribunal Electoral tras la resolución de la Sala Regional Xalapa sobre su caso.

Sin mencionar directamente una ruptura definitiva con 50+1, explicó que su agenda legislativa y su participación en el organismo de mujeres periodistas de su partido, también influyeron en su decisión de mantenerse al margen de las actividades de la colectiva.

Aunque rechazó que exista necesariamente una falta de congruencia en el trabajo de las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, la priísta insistió en que seguirá alzando la voz contra lo que considera violencia política de género ejercida desde el poder.

Además, Rabelo Cuevas señaló que su caso no es el único y sostuvo que en Campeche existen otras situaciones de esta naturaleza que, a su juicio, requieren atención.