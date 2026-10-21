IMSS Y SINDICATO LOGRAN ACUERDO PARA AUMENTO SALARIAL GLOBAL DEL 8% TRAS PROTESTAS

—El 4% será al salario tabulador y el otro 4% a la ayuda para renta de vivienda.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que el Consejo Técnico de la institución aprobó un incremento salarial adicional para los trabajadores, al pasar del 6.8% al 8%.

Detalló que dicha medida está integrada por un 4% al salario tabular y otro 4% a la ayuda para renta de vivienda.

Zoé Robledo expuso también que el salario tabular está por encima de la inflación, lo que, dijo, significa una mejora en el poder adquisitivo de las y los trabajadores del IMSS. Además, aseguró que hubo acompañamiento permanente de la Secretaría del Trabajo.