“EL PUEBLO NO ES TONTO”, ADVIERTE CARLOS UCÁN ANTE RESPALDO DE LAYDA A ESTEBAN HINOJOSA

San Francisco de Campeche.- Que sea la ciudadanía campechana la que decida quién coordinará los trabajos municipales de Morena, pidió Carlos Ucán, luego de ser cuestionado sobre las preferencias expresadas por la gobernadora Layda Sansores San Román hacia Esteban Hinojosa.

El morenista sostuvo que respeta la opinión de la mandataria y reconoció las capacidades de Hinojosa, pero insistió en que debe respetarse la participación de otros aspirantes y dejar la decisión en manos de la gente.

“Yo respeto mucho la opinión de la gobernadora, por algo lo habrá dicho, tiene conocimiento de los alcances de Esteban […]; sin embargo, y por respeto a mis compañeros que seguramente van a participar, yo lo que les puedo decir es que sea la ciudadanía de Campeche quien decida, porque el pueblo no es tonto”, expresó.

Cuestionado sobre el llamado de la dirigencia nacional de Morena para que los funcionarios se mantengan al margen de las preferencias internas, Ucán señaló que cada quien será juzgado conforme a su actuar.

Asimismo, afirmó que corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones conducir el proceso de selección y garantizar que se respeten las reglas, aunque reconoció que existen aspectos de las convocatorias internas que pueden mejorarse.