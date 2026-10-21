INVESTIGAN MALTRATO ANIMAL POR MUERTE DE GALLO ABANDONADO AFUERA DE LA SECUNDARIA GENERAL 7

San Francisco de Campeche.- Durante la mañana del pasado domingo 18 de octubre, un gallo muerto fue abandonado a las afueras de la Escuela Secundaria General número 7, en el barrio de Santa Ana, tras lo cual personal de la Vicefiscalía General de Contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), inició una investigación por maltrato animal.

Hoy, miércoles 21 de octubre, el referido personal difundió información en su portal, en la que confirmó que el gallo fue atacado y ultimado por un perro.