INCENDIO EN LA PLATAFORMA SATÉLITE ABKATÚN-H CONFIRMA QUE PEMEX NO DA MANTENIMIENTO NI INVIERTE SUFICIENTE EN INFRAESTRUCTURA, ALERTAN

—Critican que de manera frecuente se responsabilice a los trabajadores.

El incendio registrado en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H pone otra vez en evidencia la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura petrolera, alertó Juan Antonio López Torres, secretario general de la Sección 6 de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP).

Lo anterior, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la situación fue atendida y que continuará con la investigación de causa raíz para determinar qué originó el incidente.

El dirigente sindical criticó que, ante este tipo de acontecimientos, se responsabilice frecuentemente a los trabajadores e incluso se les someta a investigaciones, “cuando el problema principal radica en el deterioro de las instalaciones por la falta de mantenimiento preventivo”.

López Torres sostuvo que la supuesta insuficiencia presupuestal ha limitado las inversiones necesarias para conservar en condiciones adecuadas la infraestructura petrolera, lo que podría incrementar los riesgos operativos.

Finalmente, consideró necesario que las investigaciones permitan identificar las verdaderas causas de estos incidentes y que Pemex priorice los recursos destinados al mantenimiento y la seguridad de sus instalaciones, en lugar de trasladar responsabilidades al personal operativo.