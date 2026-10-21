AGUAS NEGRAS INUNDAN SECUNDARIA GENERAL 10 DE LERMA, DENUNCIAN; EXIGEN INTERVENCIÓN URGENTE DE LA SEDUC
San Francisco de Campeche.- Padres de familia y miembros de la comunidad escolar denunciaron el colapso y desbordamiento de los sumideros de la Escuela Secundaria General número 10, ubicada en Lerma, lo que ha provocado inundaciones de aguas residuales y olores fétidos en pasillos y áreas comunes, poniendo en riesgo la salud de los estudiantes.
Los inconformes reprocharon la falta de acciones inmediatas por parte de la dirección y rechazaron que se mantengan las clases presenciales en condiciones insalubres.
Además, exigieron a las autoridades educativas y sanitarias intervenir de inmediato para desazolvar la zona y garantizar instalaciones seguras.
Fuente: La Neta de Campeche.