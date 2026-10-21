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AGUAS NEGRAS INUNDAN SECUNDARIA GENERAL 10 DE LERMA, DENUNCIAN; EXIGEN INTERVENCIÓN URGENTE DE LA SEDUC

San Francisco de Campeche.- Padres de familia y miembros de la comunidad escolar denunciaron el colapso y desbordamiento de los sumideros de la Escuela Secundaria General número 10, ubicada en Lerma, lo que ha provocado inundaciones de aguas residuales y olores fétidos en pasillos y áreas comunes, poniendo en riesgo la salud de los estudiantes.

Los inconformes reprocharon la falta de acciones inmediatas por parte de la dirección y rechazaron que se mantengan las clases presenciales en condiciones insalubres.

Además, exigieron a las autoridades educativas y sanitarias intervenir de inmediato para desazolvar la zona y garantizar instalaciones seguras.

Fuente: La Neta de Campeche.

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