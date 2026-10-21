BALEAN A ADOLESCENTE EN CHAMPOTÓN; SICARIOS EN MOTOCICLETA LE DISPARAN Y LOGRAN ESCAPAR

Un adolescente resultó herido de bala durante un ataque armado registrado la noche del martes 20 de octubre en la localidad de Villa de Guadalupe, municipio de Champotón, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon y posteriormente se dieron a la fuga.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando el menor circulaba en una motocicleta marca Vento, sin placa de circulación, por calles de la comunidad. Durante su recorrido, dos individuos que viajaban en otra motocicleta se emparejaron con él y el acompañante sacó un arma de fuego, realizando dos disparos que provocaron una lesión en una de las piernas del adolescente.

Tras el ataque, los agresores escaparon, mientras que el menor fue auxiliado por pobladores y familiares, quienes lo trasladaron al Hospital General del IMSS-Bienestar de Champotón para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron dos casquillos percutidos, aparentemente calibre nueve milímetros, que fueron entregados a agentes ministeriales para su análisis.

Personal de la Fiscalía de Champotón y de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto impacto inició las investigaciones correspondientes por el delito de lesiones calificadas y lo que resulte.