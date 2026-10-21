PEMEX ACUMULA TRES INCIDENTES EN MENOS DE 40 DÍAS POR FALLAS Y CONTAMINACIÓN EN LA SONDA DE CAMPECHE: AUDELINO MACARIO

-“Algo no está funcionando y urge conocer las condiciones de los ductos marinos, las inspecciones realizadas y las medidas adoptadas para prevenir nuevas fugas”

Por medio de un reporte divulgado en sus redes sociales, el periodista investigador y analista político Audelino Macario advirtió que algo no está funcionando bien en las operaciones de Pemex, pues en menos de 40 días han ocurrido 3 incidentes industriales en la Sonda de Campeche.

Relató que el primero fue reconocido el pasado 10 de septiembre pasado, cuando la petrolera informó que intervino un ducto submarino por una fuga de petróleo denunciada por pescadores desde finales de agosto.

Unas semanas después, imágenes de satélites de la Agencia Espacial Europea pusieron otra vez bajo sospecha las operaciones petroleras en el Golfo, pues el día 30 fue captada una extensa anomalía, lo que Pemex reconoció el 5 de octubre pero no informó del grado de contaminación.

Y añadió: “La preocupación aumentó este 19 de octubre, cuando la empresa petrolera confirmó un incendio en la plataforma satélite Abkatún-H, a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, y aunque no había personal, este incidente se suma a una cadena de emergencias que incluye ese tipo de evento en refinería, pérdida de contención en ductos y denuncias de contaminación en distintas regiones petroleras del país”.

Audelino Macario agregó que en el Golfo de México se registran de manera recurrente derrames, fugas e incendios; mientras en tierra, los incidentes también se acumulan, y sobre los incidentes industriales en el mar, han sido denunciados por pescadores y detectados incluso desde el espacio, antes de que lleguen las explicaciones oficiales.

Es indispensable conocer las condiciones de los ductos marinos, las inspecciones realizadas y las medidas adoptadas para prevenir nuevas fugas, exigió, y cuestionó: “No son hechos aislados cuando empiezan a repetirse con esta frecuencia. ¿Y el director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso?”.