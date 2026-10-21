PROPONEN QUE PAPÁS QUE NO PAGARON PENSIÓN ALIMENTICIA NO PUEDAN EXIGIR MANUTENCIÓN A SUS HIJOS

—“Recibir alimentos desde la infancia es un derecho”.

San Francisco de Campeche.- La Mesa Directiva del Congreso del Estado dio lectura a la iniciativa que propone adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 320 Bis del Código Civil del Estado de Campeche, para evitar que los padres deudores de pensión alimenticia exijan alimentos a sus hijos.

La finalidad es que las personas que sufrieron abandono o falta de apoyo económico durante la infancia puedan hacer valer esas circunstancias cuando alguno de sus padres les solicite una pensión alimenticia en la edad adulta.

La propuesta plantea que, al determinar estas obligaciones familiares, se considere si la madre o el padre cumplió con su responsabilidad de proporcionar alimentos durante la niñez de sus hijos. Entre las medidas, se establece que, cuando exista una sentencia judicial firme o un registro oficial que acredite el incumplimiento injustificado de las obligaciones alimentarias, la madre o el padre no pueda exigir una pensión a sus hijos.

En los casos en que el abandono o incumplimiento no haya sido denunciado previamente, se propone que los hijos tengan la posibilidad de presentar esas circunstancias como parte de su defensa ante un juez.

La autoridad judicial deberá valorar las pruebas, los antecedentes familiares y las condiciones actuales de ambas partes antes de tomar una decisión, con el propósito de que cada caso sea analizado conforme a sus circunstancias.

La iniciativa fue promovida por las diputadas Abigaíl Gutiérrez Morales y Ana María López Hernández, de la representación legislativa del Partido del Trabajo. Se adhirieron la diputada Verónica Margarita Roca Méndez, de Morena; las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional; la diputada María del Carmen Ávalos Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, y la diputada independiente Maricela Flores Moo.