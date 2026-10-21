DENUNCIAN OMISIÓN Y CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA Y DE UN JUZGADO EN CASO DE UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR

San Francisco de Campeche.- La Fundación Buaiz exigió justicia inmediata y protección para el adolescente J.N.R.V., quien presuntamente continúa expuesto a abusos dentro de su entorno familiar, y acusó de omisión, opacidad e indiferencia institucional a las autoridades de Campeche.

De acuerdo con la organización, Jorge Raúl Ramírez Buaiz, padre del menor, presentó el 29 de diciembre de 2021 la denuncia penal CI-2-2021-2379 ante la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), por presunta violencia familiar y corrupción de menores.

En el expediente se documentaron presuntas agresiones físicas y psicológicas contra el niño, quien entonces tenía 8 años, incluidos golpes en un domicilio de la colonia Fovissste Belén. También se reportaron incidentes que requirieron el auxilio de la Policía Estatal y la entrega de un dispositivo USB con videos como evidencia.

La Fundación Buaiz sostiene que existen antecedentes formales desde 2018 y acusa al Juzgado Tercero de lo Familiar de ignorar pruebas relevantes en el proceso de custodia.

Asimismo, acusa a la FGECAM de presunta ineficiencia y opacidad institucional. El padre, quien falleció tras luchar por proteger a su hijo, no habría conseguido garantizar su seguridad, según el posicionamiento de la organización.

Hasta el momento, ni la Fiscalía estatal ni el Poder Judicial habían emitido una postura oficial, mientras que la fundación y colectivos ciudadanos advirtieron que mantendrán sus exigencias hasta que las autoridades intervengan y garanticen la integridad del adolescente.

Fuente: La Neta de Campeche.