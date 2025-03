LA GOBERNADORA QUEDÓ COMO UNA BURLA, NO VALE SU PALABRA, PABLO SE PASA POR EL ARCO DEL TRIUNFO LA LEY: TAXISTAS

ACUSAN FALTA DE ACCIONES CONTRA LOS POCHIMOVILES

Los taxistas de Ciudad del Carmen han arremetido contra la gobernadora Layda Sansores y el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, acusándolos de incumplir sus promesas y permitir que el servicio ilegal de los “Pochimoviles” continúe en la ciudad. Durante una reciente protesta, los taxistas aseguraron que la gobernadora “quedó como una burla” al no hacer valer sus palabras y que las acciones de la administración municipal no se corresponden con los compromisos hechos para frenar este servicio irregular.

“Cada vez que pasa un mes, el parque vehicular de los Pochimoviles sigue aumentando y el gobierno no hace nada”, señalaron los conductores, quienes también acusaron al alcalde de Carmen de respaldar el servicio ilegal al no implementar operativos para regularlo. En sus declaraciones, los taxistas afirmaron que las leyes no se están aplicando de manera efectiva y criticaron la falta de medidas de seguridad en los Pochimoviles, los cuales operan sin permisos y sin garantizar la seguridad de los pasajeros.

“Se pasa por el arco del triunfo la ley”, expresaron los conductores, quienes también denunciaron que la policía municipal cobra cuotas a los mototaxistas, lo que contribuye a la impunidad. Además, exigieron a las autoridades que cumplan con los compromisos de tomar acciones inmediatas contra los Pochimoviles y garanticen la seguridad tanto de los conductores legales como de los pasajeros. “No vale la palabra de la gobernadora, y Pablo no hace nada por detenerlos”, concluyeron.