INCONFORMES CON EL KO’OX “ESTABAN ACOSTUMBRADOS A QUE EL CAMIÓN PASARA EN LA PUERTA DE SU CASA”, SE BURLA EL DIRIGENTE DE MORENA, ERICK REYES

Durante un evento partidista, el dirigente estatal de Morena, el chilango Erick Reyes León, se burló de los campechanos de diversas colonias inconformes con las nuevas rutas y transbordos en el Ko’ox, al atribuir las protestas a que “no quieren caminar ni una cuadra, porque estaban acostumbrados toda su vida a que (el servicio) pasara en la puerta de su casa”, y fue más allá al afirmar que antes los usuarios andaban en camiones “jodidos” y pareciera que así les gusta andar.



Además, dijo imaginar que las inconformidades son “apartidistas”.