jueves, noviembre 13, 2025
Lo último:
Locales

INCONFORMES CON EL KO’OX “ESTABAN ACOSTUMBRADOS A QUE EL CAMIÓN PASARA EN LA PUERTA DE SU CASA”, SE BURLA EL DIRIGENTE DE MORENA, ERICK REYES

▪ No quieren caminar ni una cuadra y al parecer les gusta andar en unidades jodidas, afirma

Durante un evento partidista, el dirigente estatal de Morena, el chilango Erick Reyes León, se burló de los campechanos de diversas colonias inconformes con las nuevas rutas y transbordos en el Ko’ox, al atribuir las protestas a que “no quieren caminar ni una cuadra, porque estaban acostumbrados toda su vida a que (el servicio) pasara en la puerta de su casa”, y fue más allá al afirmar que antes los usuarios andaban en camiones “jodidos” y pareciera que así les gusta andar.


Además, dijo imaginar que las inconformidades son “apartidistas”.

También te puede gustar

Daños por 120 mp y tres heridos deja aparatoso choque

Reprochan a Layda mentir con entrega de uniformes y apoyo

Se hace pasar por cliente para robar con violencia en recicladora

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *