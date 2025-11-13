jueves, noviembre 13, 2025
FALTA DE PAGOS DE PEMEX OBLIGA A EMPRESARIOS DE CARMEN A BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS EN EL TURISMO AFIRMAN

Ante la falta de pagos de Petróleos Mexicanos y la dependencia del petróleo, empresarios buscan diversificar la economía de Carmen, incluyendo toda la isla y el municipio, mediante un plan turístico integral que abarque desde el turismo de playa y de aventura hasta el arqueológico y de avistamiento de aves.


Encarnación Canul Uc, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, explicó que la economía local ha estado al 99% ligada a la industria petrolera, por lo cual los retrasos en pagos de Pemex han provocado colapso, de ahí los cierres de negocios locales y los despidos masivos de trabajadores.


Canul Uc detalló que el Consejo ya trabaja en una comisión de turismo integrada por representantes de los gobiernos Estatal y Municipal, empresarios y académicos de la Universidad Autónoma de Carmen, con el objetivo de estructurar un proyecto sólido y sostenible.
Como parte de esta estrategia, se prevé realizar un foro turístico el próximo año, que servirá para sentar las bases de una economía alterna a la industria petrolera.
El líder empresarial enfatizó que el desarrollo turístico no ocurre de la noche a la mañana, y requiere un cambio cultural en la mentalidad de servicio de los habitantes, así como la colaboración entre los tres niveles de Gobierno y la sociedad civil.
“La zona sur del Estado, con Municipios como Candelaria y Escárcega, tiene vocación agrícola y ganadera; Carmen ha sido industrial por el petróleo, pero esta misma base nos permite explorar otras alternativas económicas”, señaló.

