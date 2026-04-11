¿HARTA?; INFLUENCER “LA YUCA” SE QUEJA DE CRÍTICAS POR AFECTAR HÁBITAT DE FLAMENCOS EN SISAL, Y DICE QUE ESPERARÁ SU MULTA

Ante las críticas recibidas en redes sociales por su presencia en una zona de flamencos en Sisal, donde fue acusada de afectar el hábitat, la influencer yucateca Elisa “La Yuca” exclamo: “¡Otra vez me están funando, no tienen nada qué hacer!… yo voy a estar esperando mi multa a ver qué me van a decir, porque yo estaba como cualquier turista”.

En un video, aseguró que acudió como turista junto a otras familias en cuatrimotos y no vio ninguna señalización que prohibiera el uso de música, a la cual le bajó música cuando se lo pidieron.

En tanto, TV Azteca Yucatán reportó que La Yuca acudió a un programa de televisión local, en donde aprovechó las cámaras para pedirle disculpas a un flamingo inflable, algo que ha sido considerado como una burla a las críticas que recibió.