viernes, mayo 8, 2026
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HALLAZGO DE BALA CON MENSAJE DE AMENAZA A MAESTRO OBLIGA A SUSPENDER CLASES EN CETMAR 02

Por el hallazgo de una bala acompañada de un mensaje amenazante en contra de un maestro, lo que confirmó la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), ayer fueron suspendidas las clases en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) número 02, en la ciudad capital.

Estudiantes revelaron que el motivo que les dieron fue “trámites administrativos”, sin embargo, luego fue dado a conocer el verdadero motivo, y trascendió que el proyectil y el mensaje fue encontrado dentro de un salón.

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