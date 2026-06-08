ES TAN GRANDE EL TEMOR DE MORENA QUE YA INTENTA DESCALIFICAR LA CANDIDATURA DE ELISEO: PORTELA CHAPARRO

-“Se hunde por tanto escándalo que le están sacando a la luz pública, y pagará las consecuencias de tantos delitos y colusión con el crimen organizado”

San Francisco de Campeche.- El representante del Colegio de Profesionistas del Colegio de Abogados, Francisco Portela Chaparro, afirmó que el temor en Morena es tan grande que está tratando de descalificar la candidatura de Eliseo Fernández Montúfar incluso antes de la emisión de las convocatorias electorales para la elección del 2027.

Y sentenció: “Ellos saben que el barco de Morena se está hundiendo por tanto escándalo que le están sacando a la luz pública, y van a tener que pagar las consecuencias de tantos delitos y colusión con el crimen organizado”.

Sobre lo ocurrido en la asamblea del Partido del Trabajo (PT) en Carmen, señaló que los reclamos y cuestionamientos contra Gerardo Sánchez fueron resultado de un “fuego amigo”, pues quienes increparon a Gerardo Sánchez mostraron respaldo inmediato al alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus, lo que evidenció una acción coordinada.

Portela Chaparro calificó calificó el episodio como un “teatro bien montado”, y sostuvo que refleja conflictos internos donde se “están dando hasta con la cubeta” militantes y grupos afines a Morena y al PT, con lo cual están cavando la tumba del partido gobernante no sólo en Campeche, sino también a nivel nacional, y un ejemplo son los recientes resultados electorales en Coahuila, tendencia que podría repetirse en futuros procesos electorales. “Está sembrando vientos para cosechar tormentas”, remató.