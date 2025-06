EN REDES: PIDE ANDY QUE YA NO LO LLAMEN ANDY

A través de su programa en Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola presentó lo que denominó “la declaración del día”: un video donde aparece Andrés Manuel López Beltrán pidiendo que no lo llamen Andy.

Ante María Luis Alcalde, dirigenta nacional de Morena, el hijo de AMLO expresó: “Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán, y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no?, es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y ojalá dejen de llamarle con diminutivos y nombres que no son mi nombre, y no Andrés López Beltrán, ni Andy López, etcétera”.