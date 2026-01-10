EN REDES: ANTE FALTA DE ATENCIÓN A SU HIJO Y DE MEDICINAS EN EL IMSS DE CONTLA, TLAXCALA, MADRE ROMPE EN LLANTO

Por medio de un video en sus redes sociales, el sitio web de noticias y medios de comunicación Chiapas en Contexto mostró el momento en que una madre de familia es presa de la desesperación por la falta de atención médica y escasez de medicinas en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Contla, Tlaxcala, por lo cual rompe en llanto y derriba unas sillas soldadas a un tubo.

Chiapas en Contexto refiere que esta falta de humanidad “es escena que se repite una y otra vez en Tlaxcala, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz en la CDMX, en todo México, mientras el Gobierno Federal insiste en que el IMSS es de clase mundial a la que compara con los servicios de salud de Dinamarca”.

Y sentencia: “La desesperación de esta madre es una muestra de que México está en sus peores momentos, donde la realidad es más amarga, más dolorosa”.