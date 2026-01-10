sábado, enero 10, 2026
Lo último:
Locales

ABUELITO EN MOTO SUFRE GOLPES DE UNA CAMIONETA QUE LE CERRÓ EL PASO

Sobre la avenida Gobernadores, en cruce con la Francisco I. Madero, una camioneta le cerró el paso y dejó con golpes a un adulto mayor que circulaba en moto.

Policías estatales tomaron conocimiento del accidente y abanderaron la zona para evitar otro percance y en espera de paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes tras valorar al motociclista dictaminaron que no era necesario hospitalizarlo.

Los involucrados llegaron a un arreglo.

También te puede gustar

Aseguran a 4 personas y 200 mil pesos durante cateo en Solidaridad Urbana

Se reúne gobernador Aysa González con Secretaria de la Función Pública

LA COMUNA DE CAMPECHE PIDIÓ 3 MIL TONELADAS DE ASFALTO PERO SÓLO LE DARÁN LA MITAD Y EN PARCIALIDADES DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD: BIBY RABELO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *