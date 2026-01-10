ABUELITO EN MOTO SUFRE GOLPES DE UNA CAMIONETA QUE LE CERRÓ EL PASO

Sobre la avenida Gobernadores, en cruce con la Francisco I. Madero, una camioneta le cerró el paso y dejó con golpes a un adulto mayor que circulaba en moto.

Policías estatales tomaron conocimiento del accidente y abanderaron la zona para evitar otro percance y en espera de paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes tras valorar al motociclista dictaminaron que no era necesario hospitalizarlo.

Los involucrados llegaron a un arreglo.