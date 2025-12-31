EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

LOS PENDIENTES DE LAYDA (7 DE 8).

Layda Sansores, tan afecta a denunciar y abusar de la ley, no puede exigir a los campechanos obedecer la ley si ella no pone el ejemplo y acata la sentencia que le recetó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando la incluyó en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género.

Pese a que el Instituto Nacional Electoral informó que Layda Sansores y a sus genuflexos comunicadores tendrían que asistir a un “curso de reeducación” para no volver a ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, del 20 de octubre al 7 de noviembre, tal y como lo había ordenado el Tribunal Electoral… los prepotentes funcionarios nunca acudieron. Como decimos coloquialmente, se pasaron por el arco del triunfo el curso, la sentencia y al Tribunal Electoral.

¿Qué opinará la presidente Claudia Sheinbaum de esta conducta de Sansores? ¿Esa es la humildad que debe regir a los de Morena? ¿Existe alguna sanción para quien desacata la ley? La prepotente mandataria y sus empleados no acudieron al curso, tampoco se disculparon públicamente con las diputadas como ordenaba la sentencia. ¿Gozan de impunidad? Pareciera que el Tribunal Electoral solo sirve para amedrentar y perseguir a opositores, críticos y disidentes.

2025, SOBREVIVIENDO AL SANSORISMO.

Es momento de festejar, ha sido un año de la chingada y aquí seguimos. La gobernadora Layda Sansores fracasó en sumar inversiones y empleos; restó medicamentos, atención médica, obra pública y oportunidades; multiplicó la pobreza, la inseguridad y la corrupción; y dividió a la sociedad y familias con su programa de polarización de los martes.

Ciertamente fue un 2025 desastroso, por eso hay que festejar que logramos vivir para contarlo. Disfrute con la familia y amigos de la reunión y cena, brinde por un mejor 2026, aunque Layda Sansores ya advirtió que será un año peor que el que hoy termina, más de la chingada, y que será más crítico porque no tiene intención de pagar los adeudos que su nefasto y rapaz gobierno debe a empresas y proveedores locales.

Pero vea usted el lado positivo: Sólo le restan 623 días a esta pesadilla sansorista, que este 2026. nos regalará una deuda de más de mil millones de pesos para que los campechanos paguemos hasta el 2046. Trate de no enfermar que seguiremos sin medicamentos y si va a viajar, evite usar los trenes de la 4T, que cualquier día se descarrilan. Brindemos para que lo Sansores pronto se vayan con AMLO a La Chingada. ¡Salud!