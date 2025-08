EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 2 DE AGOSTO DE 2025

CORRUPTA, CÍNICA Y MENTIROSA.

A Layda Sansores se le reclama explicar en qué ha gastado los más de cien mil millones de pesos que ha ejercido desde que inició su nefasto gobierno, pues no se ven por ningún lado. Paradójicamente, su servil Fiscalía Anticorrupción —que se ha negado a sancionar los desfalcos del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus— presentó una solicitud para retirar el fuero al senador Alejandro Moreno Cárdenas por el presunto desvío de 83 millones de pesos.

Sin vergüenza alguna evade justificar Sansores el paradero de los 120 millones de pesos que desapareció de la Álvaro Obregón, y los más de 100 mil millones de pesos que ha esfumado en Campeche, pero con ese enorme cinismo que la caracteriza hace un escándalo a Alejandro Moreno por 83 millones de pesos que son responsabilidad de su sobrina y esposa del Seso Loco, América Azar Pérez, quien hasta hoy goza de total impunidad.

A cuatro años de iniciado su nefasto y voraz gobierno, debe saber Layda Sansores que los campechanos la reprueban y repudian porque consideran que es corrupta, cínica y mentirosa porque no pregona con el ejemplo. Ella no rinde cuentas, pero obliga a que los políticos de partidos opositores lo hagan, porque los de Morena gozan de impunidad. El desafuero de Alito busca desviar la atención de los nexos criminales de Layda y otros morenistas con La Barredora. No lo pierda de vista.

SÍ, SE PROTEGIÓ A LA MANADA.

Lamentan los Rozones, de La Razón de México, la “Impunidad en Campeche” por la nula atención que Layda Sansores prestó a la joven sexualmente agredida por tres depravados que están ligados a su gobierno y a Morena, y que tuvo que subir su testimonio a las redes sociales para obligar a que se haga justicia.

“Nos recomiendan no pasar por alto la denuncia pública que hizo la joven Susan, respecto a la violación tumultuaria que sufrió el pasado 30 de marzo al acudir al departamento de unos amigos luego de salir de una fiesta en la ciudad de Campeche. En un video que subió a sus redes sociales, la víctima identificó a sus agresores como Yeshua N, Jorge N y Angel N, quienes, aseguró, tienen contactos en la Fiscalía de Campeche y en el Gobierno estatal, encabezado por Layda Sansores. A tres meses y medio de la agresión, sólo uno de los presuntos responsables ha sido detenido. La madre de la joven ha solicitado reiteradamente audiencia con la gobernadora sin éxito. Quizá, nos dicen, la madre deba esperar a que la mandataria morenista deje de perseguir penalmente a los periodistas y a sus críticos para que la atienda…”

¿Dónde quedó la autoproclamada defensora de las mujeres? ¿Mintió otra vez? Su conducta omisa, que confirma su cinismo, también es violencia de género. El caso confirma también la corrupción de su gobierno. La carta de la madre de uno de los agresores deja entrever que se protegió y encubrió a los agresores.