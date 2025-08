NI LA PELARON…

La ausencia de algún representante de la presidenta Sheinbaum en el “show” del viernes resulta fácilmente explicable: Layda sigue siendo un lastre. No es bien vista en ningún lado…

El mal momento político por el que está atravesando la gobernadora de Campeche Layda Sansores, por su proclividad al pleito de barandilla, sus políticas de censura a la libertad de expresión, su fracaso como gestora del desarrollo pues tenemos la economía con mayor decrecimiento del país y el rechazo ciudadano que enfrenta pues está entre las peor evaluadas, se reflejaron con el insulso e intrascendente evento en que envió un “mensaje político” con motivo de su cuarto informe.

No acudió ni siquiera la más triste representación de su partido Morena. Sus pleitos con Manuel Zavala, secretario de Movimientos Sociales del CEN, impidieron salvar por lo menos esa falta de respaldo partidista. La ausencia de algún representante de la presidenta Sheinbaum es fácilmente explicable: Layda sigue siendo un lastre. No es bien vista en ningún lado y el respaldarla de alguna forma motiva que su mancha se expanda.

En este contexto hay que subrayar que el evento político del pasado viernes fue meramente doméstico, con la honrosa excepción de los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quienes simplemente le devolvieron la cortesía, ya que la señora Sansores es muy afecta a acudir a esos informes, como buena excusa para ausentarse de territorio campechano.

Del “contenido” no hay mucho qué decir. Los 25 co-informantes de la gobernanta que desfilaron en la pasarela para presumir sus “logros”, compartieron el ridículo con ella, y el de Turismo, Mauricio Arceo Piña, hasta se atrevió a regalar chocolates de la marca de MrBeast como agradecimiento por los 105 millones de vistas que ha tenido su reportaje sobre la zona arqueológica de Calakmul.

Lo que debió informarnos es cuántos turistas han llegado a esa zona, atraídos por “la promoción” de ese influencer. Nosotros podemos responder que la cifra es muy simple: cero visitas por esa causa. Así que en realidad no hay nada qué agradecerle.

¿Anuncios? Nada más la inversión de 1385 millones para la modernización del puerto de Ciudad del Carmen, de los cuales por lo menos 400 millones los aportará el Gobierno Federal, otra parte el Gobierno del Estado y suponemos que el resto será con deuda pública. ¿Es buena noticia saber que Layda Sansores va endeudar al Estado? Suponemos que no.

Fuera de eso no hubo más. La misma cantaleta de siempre y los mismos rencores de la gobernanta contra su antecesor Alejandro Moreno Cárdenas, contra TRIBUNA y contra el periodista Jorge González Valdez. Fueron dos horas y 45 minutos de tiempo perdido, de porras rentadas y de selfies que no denotan popularidad sino que son las pruebas de los burócratas estatales para demostrar que fueron al evento para que no les descuenten el día.