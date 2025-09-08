EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 08 SEPTIEMBRE DE 2025

FUE UN INFORME QUE DESINFORMÓ.

En su Primer Informe de Gobierno, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “vamos bien e iremos mejor”, frase que fue titular en casi todos los periódicos nacionales y que comprueba lo acotada y censurada que está la libertad de expresión en México. Ningún medio señaló que su discurso estaba “plagado” de mentiras, como reportó la periodista Anabel Hernández.

“El festivo primer informe de gobierno, plagado de mentiras y aplausos de una clase política corrupta hasta el tuétano… fue un acto de desinformación masiva… que confirma la absoluta disolución de los Poderes… el monopolio del poder de Morena que encabeza Claudia Sheinbaum… una cosa son las versiones de la mandataria, y otra, muy distinta, la realidad.”

Nada dijo Sheinbaum de los presuntos nexos criminales de miembros de Morena con el crimen organizado: hay acusaciones de una red de extorsión de Pedro Haces y de vínculos criminales de Adán Augusto López Hernández con la Barredora, de Evelyn Salgado con Los Ardillos, de Rocha Moya con el cártel de Sinaloa y de Andrés Manuel López Beltrán con Los Chapitos. ¿Se apuesta al olvido o se guarda silencio cómplice?

CIFRAS QUE DESMIENTEN INFORME.

En su análisis del Primer Informe, Anabel Hernández señala inconsistencias. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que el acceso a la salud no es un privilegio, sino un derecho del pueblo, pero el 48% de la población no tiene seguridad social y el 34% no tiene servicios de salud. Pondera que disminuyó la pobreza, pero 19% de niños y jóvenes padece rezago educativo. Tampoco se abatió la desigualdad como asegura, pues los índices del Coneval, de la OCDE y del Banco Mundial señalan lo contrario.

De la reforma al Poder Judicial, que Sheinbaum asegura fue “un hecho democrático que termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios”, la periodista acusa que no precisó que se gastaron millones de pesos en acordeones y usaron métodos ilegales para validar una elección en la que sólo ganaron los candidatos de Morena. Tampoco aclaró nada del desfalco de López Obrador en Segalmex, el cual acusa que ya se replica en su administración.

Anabel Hernández desmiente que hayan reducido los homicidios, como asegura Sheinbaum, con cifras sostiene que se incrementaron al menos un 9%, y que se multiplicaron en un 49% más las desapariciones forzadas en su administración. Son datos duros que desmienten lo informado por la presidente. Como bien dijo la periodista ”una cosa son las versiones de la mandataria, y otra, muy distinta, la realidad”.