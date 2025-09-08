APAGONES Y PROMESAS INCUMPLIDAS POR EL GOBIERNO EN ATASTA; HABITANTES RECLAMAN FALTA DE AVANCES EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Habitantes de la Península de Atasta denunciaron que, pese a los compromisos asumidos por el Ejecutivo estatal, no existen avances en la construcción de la subestación eléctrica prometida para mejorar el servicio en la región, donde los constantes apagones y bajones de voltaje continúan afectando a la población. José Antonio Alcocer Heredia, de Atasta Pueblo, señaló que las autoridades estatales y federales desatienden la problemática a pesar de que en la zona operan plantas de gas y energía que generan riqueza, mientras los cortes dañan aparatos y dejan a las familias en el olvido.

Alcocer recordó que el subsecretario de Gobierno había asegurado que la obra se concluiría mediante una empresa licitada, pero hasta la fecha no hay información clara ni avances. “Nos dan atole con el dedo, siempre las mismas promesas y nunca cumplen”, reclamó. Los pobladores coincidieron en que la falta de inversión y el abandono gubernamental han convertido al suministro eléctrico en un problema crónico que mantiene a la ciudadanía cansada del mal servicio.