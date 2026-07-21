EL TREN LIGERO ES UN DESPILFARRO DE RECURSOS: ARMENTÍA

San Francisco de Campeche.- El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, afirmó que el Tren Ligero es un despilfarro de recursos, pues va vacío y costó 5 mil millones de pesos, además de que recorre sólo 16 kilómetros, de los cuales casi 12 son terracería y zonas no habitadas, y con ese dinero, “lo que en su momento dijimos pero no hicieron caso”, hubieran reactivado al sector del transporte o hecho promoción turística.

Morena no hizo nada de lo que le propusimos, lo que se compara y suma con otros 54 millones de pesos de la pantalla de fútbol, más 10 millones de pesos del barquito del malecón, más 16 millones de pesos de publicidad y de promoción turística no ejercidos y campañas que no están llegando a su puerto, subrayó.

Para finalizar, Armentía López resumió: “Es una simulación total, y los únicos afectados son los ciudadanos”.