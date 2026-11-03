EL INE REPORTA 30 RENUNCIAS TRAS SALIDA DE GUADALUPE TADDEI 

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó 30 renuncias dentro de su estructura ejecutiva y cargos de primer nivel, tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo, en medio de una revisión interna que alcanza a funcionarios cercanos a la anterior administración.

A través del comunicado número 477, emitido este 3 de noviembre, el instituto informó que las diez consejerías electorales realizan una evaluación de la Junta General Ejecutiva, las relaciones funcionales y los procesos de contratación recientes. Entre las bajas destacan 17 integrantes de la oficina de la expresidenta, incluido su jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, además de dos trabajadores operativos de esa misma área.

También se confirmaron las renuncias de tres funcionarios de nivel directivo: José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.

La lista incluye además a Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien ocupó cargos relacionados con la vinculación con organismos electorales locales y la gestión de prerrogativas.

La salida de estos funcionarios representa una reconfiguración importante en áreas estratégicas del INE, particularmente en informática, comunicación, administración y coordinación institucional, a medida que se revisan las decisiones de la anterior presidencia.