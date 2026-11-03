GOBIERNO DE LAYDA FRACASÓ EN SEGURIDAD Y SE NEGÓ A CAMBIAR DE ESTRATEGIA: SEÑALA POOL ALPUCHE

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Pool Alpuche, lanzó fuertes críticas contra la estrategia de seguridad del gobierno de Layda Sansores San Román, al señalar que las autoridades fueron advertidas desde hace años sobre sus deficiencias, pero se negaron a reconocer los errores y modificar el rumbo.

Tras los hechos violentos registrados en Mayatecún, Champotón, el legislador aseguró que la inseguridad ha alcanzado niveles preocupantes, mientras los campechanos se ven obligados a acostumbrarse a situaciones que antes no formaban parte de su vida cotidiana.

“El error no fue que se haya implementado una estrategia fallida, sino que no se haya querido reconocer que era una estrategia fallida, que había que redireccionarla, que había que cambiar de rumbo”, sostuvo.

Pool Alpuche recordó que hace aproximadamente dos años se propuso realizar una mesa de trabajo en el Congreso del Estado con los titulares de seguridad para conocer las acciones que se desarrollaban contra la delincuencia, sin embargo, aseguró que la propuesta no prosperó porque existía el temor de que el encuentro se politizara.

El diputado también advirtió que la crisis económica que enfrenta Campeche, sumada a las deficiencias en vigilancia, podría contribuir al crecimiento de actividades ilícitas y facilitar la presencia de grupos delictivos en municipios que anteriormente eran considerados tranquilos.

Ante este panorama, anunció que buscará dialogar con los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso para retomar una mesa de trabajo con las autoridades de seguridad y exigir información sobre los resultados de sus acciones.