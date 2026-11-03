GOBIERNO DEL ESTADO INAUGURA CARRETERAS EN MAL ESTADO EN CALAKMUL: ACUSA DIPUTADA FLORES MOO

-Lamenta que obras maquilladas son una burla para las comunidades indígenas.

La diputada independiente Marisela Flores Moo criticó que el Gobierno del Estado inaugure carreteras que, pese a haber sido intervenidas hace dos años, continúan en malas condiciones y representan un peligro para cientos de familias de las comunidades indígenas del municipio de Calakmul.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora cuestionó que las autoridades realicen ceremonias y cortes de listón para presumir obras carreteras que no reflejan las condiciones reales de los caminos que diariamente utilizan estudiantes, campesinos, transportistas y docentes.

La diputada mencionó las carreteras que comunican a comunidades como Virgen de la Candelaria, Cañabrava, Guillermo Prieto y 11 de Mayo, donde persisten baches y deterioro a pesar de las intervenciones anunciadas. También denunció que el tramo de Dzitbalché – Xpujil presenta daños que ponen en riesgo a los automovilistas, mientras que la carretera de Xpujil por el Norte continúa en malas condiciones, aunque supuestamente recibió trabajos hace menos de dos meses.

Flores Moo cuestionó la calidad de las reparaciones y señaló que algunos caminos vuelven a deteriorarse poco después de recibir mantenimiento. Incluso advirtió que el mal estado de las carreteras ha contribuido a accidentes con consecuencias mortales. La legisladora criticó que se hable de justicia para los pueblos indígenas mientras comunidades como Galeana, Blasillo, Plan de Ayala, Santa Rosa, Los Lagos, Mancolona y Ricardo Flores Magón siguen sin contar con vías de comunicación seguras.

“No queremos obras maquilladas que se borran con las primeras lluvias, queremos caminos dignos, caminos que duren, caminos que respeten la dignidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas”, expresó.

Ante esta situación, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales a realizar una revisión técnica de las carreteras, gestionar recursos y atender los tramos deteriorados. Asimismo, pidió a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas del Gobierno del Estado recorrer personalmente los caminos afectados, sin ceremonias de inauguración, para constatar las condiciones que enfrentan diariamente los habitantes.