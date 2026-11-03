OBISPO ALERTA SOBRE SUPLANTAN IDENTIDAD PARA PEDIR DINERO Y ALERTA SOBRE FRAUDES EN REDES SOCIALES

El obispo de Campeche, José Alberto González Juárez, alertó a la ciudadanía sobre nuevos intentos de fraude mediante perfiles falsos en redes sociales que utilizan su nombre e imagen para solicitar dinero y supuestos apoyos económicos.

Confirmó que varias personas han recibido mensajes de cuentas apócrifas que se hacen pasar por él, con la intención de obtener recursos económicos mediante engaños. Explicó que la Diócesis de Campeche ha emitido advertencias para evitar que los ciudadanos sean víctimas de estas prácticas. Destacó que, hasta el momento, la mayoría de las personas contactadas ha logrado identificar los mensajes fraudulentos.



El obispo fue enfático al aclarar que ni él ni la Diócesis solicitan dinero a través de WhatsApp o mensajes personales, por lo que cualquier petición económica realizada mediante estos medios debe generar desconfianza.

Precisó que las aportaciones a la Iglesia se realizan por medio de las parroquias y mediante donativos voluntarios, no a través de perfiles desconocidos que utilizan la identidad de autoridades religiosas, por lo que exhortó a los campechanos a verificar personalmente cualquier solicitud antes de entregar dinero y a no dejarse intimidar por quienes recurren a la suplantación de identidad para cometer fraudes.