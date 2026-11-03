REPARTE MORENA $63.5 MILLONES EN MONEDEROS ELECTRÓNICOS A SUS DIPUTADOS RUMBO AL 2027; ENTREGAS PERIÓDICAS DESDE ABRIL

-Recuerda el caso Monex denunciado por AMLO, quien acusó a la coalición PRI-PVEM y a su candidato Enrique Peña Nieto de usar tarjetas de prepago, para distribuir recursos entre operadores políticos y presuntamente comprar o coaccionar el voto

A dos meses del inicio de las precampañas para las elecciones de 2027, los 254 diputados federales de Morena recibieron 5 monederos electrónicos Broxel, cada uno con 10 mil pesos, lo que representa un beneficio de 50 mil pesos por legislador y un gasto total de 63 millones 500 mil pesos, los cuales no están contemplados en sus prerrogativas oficiales, reportó El Universal, y afirmó que desde abril hay entregas periódicas de ese “beneficio”.

Las tarjetas, de la modalidad “Tengo Negocios”, fueron entregadas por la coordinación administrativa del grupo parlamentario, encabezada por Faruk Miguel Take Roaro, permiten deducir hasta 100%, no tienen vencimiento, admiten retiros de efectivo en cajeros automáticos y son aceptadas internacionalmente.

La entrega recuerda el escándalo de las tarjetas Monex, denunciado en junio de 2012 por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) y a su candidato Enrique Peña Nieto de utilizar tarjetas de prepago, para distribuir recursos entre operadores políticos y presuntamente comprar o coaccionar el voto.

Desde abril pasado, el periódico señaló que ha documentado la entrega periódica de estos monederos, y que diputados que solicitaron el anonimato reconocieron la entrega de tarjetas cada dos o tres meses y que pueden gastar los recursos sin presentar comprobantes.

El pasado miércoles 28 de octubre, después de una sesión ordinaria en la que compareció la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, los legisladores fueron convocados individualmente al Salón Verde de San Lázaro, donde el coordinador parlamentario Ricardo Monreal explicó, sin utilizar micrófono, que buscaba evitar filtraciones a los medios.

Monreal Ávila pidió a los diputados prepararse para las elecciones de 2027, y anunció que las candidaturas se definirán en diciembre próximo, para que los seleccionados comiencen inmediatamente sus precampañas.

De los 254 legisladores, 156 buscan reelegirse, mientras que entre 20 y 30 aspiran también a una presidencia municipal, es decir, cerca del 70% pretende obtener otro cargo de elección popular.

Finalmente, Monreal agradeció su desempeño legislativo, y afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene atención especial en las votaciones de reformas importantes y en el sentido del voto de cada diputado.

La excomisionada del INAI, Norma Julieta del Río, dijo que cuando la distribución de un recurso no es reportada ni se aclara de qué partida presupuestal salió, debe ser sujeto a una investigación.