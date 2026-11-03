CINCO ASESINATOS, CUATRO HERIDOS Y UN INTENTO DE EJECUCIÓN EN SOLO DOS DÍAS

Mientras el discurso oficial insiste en presentar a Campeche como un estado seguro, la violencia armada marcó el inicio de noviembre con cinco personas asesinadas, cuatro lesionadas por disparos y un intento de ejecución en los municipios de Champotón y Carmen, en apenas 48 horas.

La gravedad de los hechos contrasta con el reporte federal de víctimas de homicidio correspondiente al domingo 1 de noviembre, en el que Campeche apareció con cero asesinatos, pese a que ese mismo día se registraron cinco hechos violentos en Mayatecún II y Sabancuy.

El primero ocurrió la tarde del domingo en la comunidad de Mayatecún II, Champotón, donde cuatro hombres fueron asesinados a balazos y otros dos resultaron heridos dentro de un expendio clandestino de bebidas alcohólicas. De acuerdo con los reportes, el ataque se habría originado después de una discusión entre los presentes y un hombre que llegó al establecimiento, quien presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra las víctimas antes de intentar escapar.

Tras estos hechos, dos sujetos fueron asegurados; sin embargo, las investigaciones iniciales se relacionan con delitos contra la salud, mientras se integra una carpeta de investigación adicional por el multihomicidio.

La violencia no terminó ahí. Durante la noche del mismo domingo, un hombre fue asesinado en el parque de la colonia Benito Juárez, en Sabancuy, Carmen, por sujetos armados que viajaban en motocicleta y escaparon después del ataque.

Apenas 24 horas después, la noche del lunes 2 de noviembre, Sabancuy volvió a ser escenario de un atentado armados. Dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron a una tienda de materiales de construcción y dispararon contra L.H.E.S., de 45 años. La víctima recibió varios impactos de bala y fue trasladada a un hospital, donde, según los reportes, permanecía en estado crítico. Durante la agresión, otra persona sufrió una lesión superficial por el roce de un proyectil en uno de sus hombros.



Las primeras versiones apuntan a que este último ataque podría estar relacionado con presuntas exigencias de cobro de derecho de piso por parte de un grupo delictivo que operaría en Sabancuy e Isla Aguada, aunque esta línea de investigación no ha sido confirmada oficialmente.