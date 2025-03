EL IMEC QUERÍA QUE LE ELABORE UN MURAL A PRECIO DE REGALO… ¡PESE A SER MUJER!

San Francisco de Campeche .- Con el argumento de resaltar la conmemoración en honor a las mujeres, el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, a cargo de Vania Kelleher Hernández, contactó a una fémina para la elaboración de un mural, sin embargo, tras hacerla dar vueltas para cotizar el costo les pareció elevado y le sugirieron “abaratarlo”, a lo que no accedió, expone una denuncia en redes sociales.



La publicación, que está acompañada de un video donde muestra la pared que iba a pintar, señala: “Aprovechando que sigue la oleada del 8M quiero compartir esto. Hace unas semanas me contactó el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, por un proyecto artístico para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Quería un mural en graaan formato (alargo porque sí era muy grande), por lo cual hice el seguimiento de mi labor, llegué puntual a las citas, tuve las reuniones con las directivas, medí y analicé las condiciones del muro, fui a las tiendas para cotizar los materiales, en fin, el día de aquí para allá”.



Sin embargo, continúa, en la reunión (parece chiste pero no lo es) me dicen que por ser mujer tengo que apoyar el proyecto y cobrarles poco. Volteo a ver mi alrededor y somos puras mujeres, todas asintiendo, en que están de acuerdo en que yo “regale mi trabajo”.



Y sí, hice una reducción a la cotización, resté metros cuadrados para intervenir, pensé en un diseño menos elaborado, lo que involucraría menos pintura y también los días de trabajo. Pero ni así estaban de acuerdo con el costo total de mi cotización, se quejó.



El Instituto de la Mujer que dice apoyar a las mujeres, impulsarlas y luchar por sus derechos laborales, está degradando mi labor.



¿Acaso a lo me dedico no es trabajo digno?, ¿las horas y días de trabajo expuesta al sol y al exterior le tienen que poner precio?, ¿cuántas veces no ha pasado esto, buscan mujeres para que participen en estas fechas en proyectos, eventos sociales y culturales, para dar visibilidad en redes sociales y sacar sus notas por el respeto a la mujer con puñito arriba, pero todo esto a qué costo? Hasta ahí la publicación.



Y por si fuera poco, para dar mayor realce al doble discurso enarbolado por su Administración, la gobernadora Layda Sansores anunció que en su show semanal de hoy, su tema es el Día Internacional de la Mujer.